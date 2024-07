Wachstum im Rx-Bereich hat sich im Juni fortgesetzt

In den neuesten Daten geht es um die Verkaufsdaten der Vor-Ort-Apotheken in der 23. bis 26. Kalenderwoche, also in der Zeit vom 3. bis 30. Juni. Die vorige Betrachtung bezog sich auf die Zeit vom 6. Mai bis 2. Juni.

Fünf Prozent mehr Rx-Absatz als im Vorjahr

In allen vier Juni-Wochen waren der Rx-Absatz und der Rx-Umsatz höher als im Vorjahr (siehe Abbildung 1). Der starke Anstieg in der 23. Woche kann als Gegenbewegung zur schlechten 22. Woche gesehen werden und lässt sich auch aus den Vergleichsdaten von 2023 erklären. Denn im Vorjahr lag der regionale Feiertag Fronleichnam in der 23. Woche. Die Zuwachsraten in der 24. bis 26. Woche waren deutlich geringer als in der 23. Woche. In der 26. Woche war der Rx-Absatz 1,2 Prozent und der Rx-Umsatz 6,1 Prozent höher als 2023.