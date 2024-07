Apotheken in London bieten kostenlose Selbstmedikation an

Menschen mit geringem Einkommen können ab sofort im Nordosten Londons OTC-Arzneimittel umsonst in der Apotheke erhalten, berichtet das Fachportal chemistanddruggist.co.uk (C+D) an diesem Donnerstag. Zudem bieten Apotheken in der Region einen kostenlosen Beratungsdienst für Selbstmedikation an. Ein Vertreter des regionalen Gesundheitsdienstes (NHS North East England) sagte gegenüber C+D, man reagiere damit auf die stark gestiegenen Lebenserhaltungskosten. Insgesamt 373 Apotheken in der Region sind aufgerufen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Die Kosten trägt der NHS.