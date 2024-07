Douglas: Weitere Nachteile für inländische Apotheken vermeiden

Das Oberlandesgericht befand, dass ein inländisches pharmazeutisches Unternehmen bei der Belieferung ausländischer Versandapotheken mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nicht an den einheitlichen Herstellerabgabepreis gebunden ist – und zwar auch dann, wenn die Arzneimittel letztlich für den deutschen Markt bestimmt sind. Denn die Pflicht zur Beachtung eines einheitlichen Herstellerabgabepreises knüpfe unmittelbar an das Bestehen einer Preisbindung hinsichtlich des Apothekenabgabepreises an – doch diese Bindung bestehe für ausländische Versender eben nicht.

Douglas fordert Klarstellung: Gilt auch für EU-Versender

Douglas fordert vor diesem Hintergrund, dass die Regelungen zu den Großhandelszuschlägen (die bekanntlich auch für direktvertreibende Pharmaunternehmen gelten) auch dann anzuwenden sind, wenn die Arzneimittel ins Ausland zum Vertrieb im Inland abgegeben werden. Das könne ganz einfach in § 2 AMPreisV klargestellt werden, ähnlich wie schon in § 11 Abs. 1 Apothekengesetz geschehen („Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Apotheken, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegen, sowie deren Inhaber, Leiter oder Personal, soweit diese Apotheken Patienten in Deutschland mit Arzneimitteln versorgen.“). Damit würden weitere Benachteiligungen deutscher Vor-Ort-Apotheken vermieden, und zwar unabhängig davon, wie die Regelung letztlich ausgestaltet wird.

Anderenfalls würden voraussichtlich auch deutsche Apotheken versuchen, für sich einen Einkauf über einen im Ausland ansässigen Großhandel zu organisieren. „Tendenziell dürfte dies eher größeren Apotheken gelingen, wodurch dann aber die anderen, insbesondere auch kleinere Apotheken, Nachteile erleiden und damit die Verlierer sein werden“, sagt Douglas. „Zudem dürfte dies insgesamt zu einer Verlagerung des Arzneimittelvertriebs weg vom in Deutschland ansässigen Großhandel führen, was aber auch nicht im Interesse des Gesetzgebers sein kann.“