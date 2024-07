„STELLEN“: Apotheken sollen korrekte Schreibweise beachten

Doch offenbar ist auch diese Vorgabe nicht ganz einfach, vor allem nicht zur Zufriedenheit aller Kassen zu erfüllen. So informierte der Bayerische Apothekerverband (BAV) vergangene Woche seine Mitglieder, er sei von den Annahmestellen der Krankenkassen darauf hingewiesen worden, dass die korrekte Schreibweise der Bezeichnung „STELLEN“ bei der Chargendokumentation einzuhalten ist.

„Hinweise aus der Praxis belegen, dass diese Bezeichnung, oft auch in kreativer Weise, inkorrekt in das entsprechende Datenfeld eingetragen wird“, heißt es beim BAV. Und er führt auch einige Beispiele als falsche Eintragungen an.

Bestandsware

Blisterzentrum

Stellen

STellen

stellen

STEllen

stewllen

stllen

stwellen

Der Appell des Verbandes: „Bitte tragen Sie ausschließlich das Wort 'STELLEN' (wie hier geschrieben) in das Datenfeld ein“.