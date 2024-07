Ein direkter Vergleich von Tirzepatid und Semaglutid

Seit Ende letzten Jahres ist Tirzepatid (Mounjaro®) nicht nur in der Behandlung des Typ-2-Diabetes mellitus indiziert, sondern auch zum Gewichtsmanagement bestimmter Risikogruppen. Bei dem sogenannten Twincretin handelt es sich um eine neue Wirkstoffklasse, die wie Semaglutid an GLP1-, daneben aber auch an GIP-Rezeptoren bindet (glucoesabhängige insulinotrope Peptid-Rezeptoren, GIP steht für Gastric-Inhibitory-Peptide).

Bereits 2022 hieß es in einer Leitlinie der „American Gastroenterological Association“ (AGA), dass die Gewichtsabnahme unter Tirzepatid in klinischen Studien bei Typ-2-Diabetes mellitus nach 40 Behandlungswochen durchschnittlich größer war als unter Semaglutid-Therapie. Läuft das neuere Tirzepatid dem medial besonders präsenten Semaglutid also womöglich bald den Rang ab? Eine aktuelle Kohortenstudie aus dem Journal „JAMA Internal Medicine“ spricht dafür. Darin wurden Tirzepatid und Semaglutid erstmals direkt in der Behandlung übergewichtiger und adipöser Erwachsener hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, aber auch ihrer Nebenwirkungen miteinander verglichen.