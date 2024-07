DocMorris-Chef sieht Apothekenreform auf dem richtigen Weg

Für Walter Hess, CEO von DocMorris, stimmt die „grobe Richtung“ der geplanten Apothekenreform. Er hatte sich am Montag mit einem Statement zu Wort gemeldet, das im Tagesspiegel Background veröffentlicht wurde. Darin begrüßt er die vorgesehene Flexibilisierung der Öffnungszeiten, die vereinfachte Gründung von Filial- und Zweigapotheken, sowie die Möglichkeit diese ohne approbiertes Personal zu betreiben. Lauterbach beweise mit seinen Reformplänen „Pragmatismus“, so Hess.

Da die Zahl der Apotheken in Deutschland immer weiter sinkt, seien „Kapazitätsgrenzen bei der Bewältigung der Patientenbedürfnisse“ erreicht. Hess verweist zudem auf die finanziell „angespannte Lage“ des Staates und der Krankenkassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse schwierige Herausforderungen bewältigen, um die flächendeckende Versorgung zu gewährleisten: „Das in den fetten Jahren der Gesundheitspolitik gepflegte Procedere, Strukturen weitgehend unangetastet zu lassen, mit zusätzlichem Geld zu stabilisieren und sich so politischen Gegenwind zu ersparen, funktioniert nicht mehr.“