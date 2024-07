Dass die Sanofi-Tochter Euroapi die Herstellung in Frankfurt-Höchst nach über 100 Jahren beenden will, hatten im Juni unter anderem der Spiegel und die Frankfurter Rundschau berichtet. Markus Braun, Sprecher von Euroapi, hat demnach angekündigt, dass die Produktion von 13 Wirkstoffen „mit niedrigen oder negativen Margen“ bis Ende 2025 eingestellt werde. Darunter ist auch das Schmerzmittel Novalgin mit dem Wirkstoff Metamizol – dem nach Ibuprofen am zweithäufigsten verschriebenen Schmerzmittel in Deutschland. Zwar produzieren weiterhin verschiedene Unternehmen in Deutschland Arzneimittel auf der Grundlage von Metamizol, jedoch produziert keines davon den Wirkstoff selbst.

Und so fordert die 69. Konsultativtagung der deutschsprachigen Ärzteorganisationen eine neue Strategie der Europäischen Union „gegen die zunehmende Abhängigkeit von asiatischen Produktionsstätten“.