Gut geschützt mit Handschuhen und Creme

Neben der passenden Therapie haben Präventionsmaßnahmen einen hohen Stellenwert. Berufsbezogene Schulungen informieren darüber, welche Cremes und Schutzmaßnahmen wann und wie zu verwenden sind, um Handekzeme zu verhindern. So sollten Berufstätige in gefährdeten Bereichen Schutzhandschuhe tragen, um den Kontakt mit irritativen und allergisierenden Substanzen zu vermeiden. Das Unterziehen dünner Baumwollhandschuhe beugt dem Feuchtigkeitsstau im Handschuh vor.

Das Händewaschen ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren, die hautverträglichere Alternative sind Händedesinfektionsmittel. Für die Anwendung von Hautreinigungsprodukten gilt: milde, pH-neutrale Syndets verwenden und zwar sparsam (so oft wie nötig, so selten wie möglich), keine reibehaltigen Reinigungspräparate, Bürsten oder Bimssteine benutzen sowie Hände vorsichtig und sorgfältig abtrocknen. Weiterhin sollten die Hände in ausreichender Menge mit einem geeigneten Hautpflegeprodukt eingecremt werden, vor allem nach der Arbeit sowie vor dem Schlafengehen. Für Hautschutzprodukte, die vor und während der Arbeit aufgetragen werden, ist die Wirksamkeit laut Leitlinie umstritten [2].



Literatur

