Neben der fehlenden Evidenz widerstrebt dem KBV-Vize, dass das Ministerium hier über Versorgung entscheiden will. Es sei Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses festzulegen, welche Therapien, Untersuchungsmethoden und Medikamente in die Versorgung der breiten Bevölkerung kämen. „Nicht alles, was im ersten Moment sinnvoll und nützlich erscheint, ist bei genauerem Draufschauen so, das gilt auch für alle anderen Vorsorgen“.

Auch die geplanten neuen Beratungsangebote bzw. pharmazeutischen Dienstleistungen in Apotheken hält Hofmeister für „eine Grenzverletzung“. Es sei zwar nichts dagegen zu sagen, „dass in Apotheken auch mal Cholesterin gemessen wird oder Zuckermessungen stattfinden oder Blutdruckmessung im Rahmen einer erweiterten Selbstmessung“. Wenn es aber dann darum gehe, medizinische Beratung anzubieten, dann sei das Heilkunde – und der Ärzteschaft vorbehalten. „Die Apothekerin und Apotheker haben andere Aufgaben, die sie gut erledigen können und müssen“, so Hofmeister. Was ihm auch nicht gefällt: Apotheken sollen für solche Präventionsprogramme werben. „Das dürfen Ärztinnen und Ärzte nicht. Auch das ist eine Unwucht, die wir so auf keinen Fall akzeptieren können“.