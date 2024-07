In anaphylaktischen Situationen ist es wichtig, schnell zu reagieren, und Arzneimittel müssen rasch wirken. Adrenalin gilt als Standardtherapie, das Katecholamin kontrahiert die Gefäße, stabilisiert so den Kreislauf und dilatiert die glatten Muskeln der Atemwege, was den Patient:innen das Atmen erleichtert. Ob nasales Adrenalin einer intramuskuläre Adrenalin-Injektion ebenbürtig ist, untersuchte der Hersteller allerdings lediglich an 537 gesunden Patientinnen und Patienten im Alter zwischen 19 und 55 Jahren. Aus ethischen und auch praktischen Gründen seien klinische Studien an Menschen mit schweren allergischen Reaktionen nicht möglich gewesen, erklärt die EMA diese Besonderheit. Ars Pharma verglich sodann an gesunden Proband:innen die pharmakodynamische Wirkung des Adrenalin-Nasensprays auf Blutdruck und Herzfrequenz mit der der intramuskulären Injektion. Bei der Pharmakokinetik interessierte die Resorption, der Metabolismus und die Elimination. Und: Die Ergebnisse zeigten, dass nasales Adrenalin und intramuskulär injiziertes Adrenalin im Körper „vergleichbar“ wirkten, erklärt die EMA.