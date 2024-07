Die elfseitige Stellungnahme der FA basiert nicht zuletzt auf einem Kurzgutachten der Kanzlei Brock Müller Ziegenbein zum Thema Apotheke „light“ – also dem Plan, dass eine Apotheke unter bestimmten Voraussetzungen auch geöffnet und betrieben werden kann, wenn kein*e Apotheker*in zugegen ist. Die FA-Anwälte kommen zu dem Schluss, dass die beabsichtigte Regelung gegen höherrangiges Recht verstößt: Die im Apothekengesetz verankerte Pflicht zur persönlichen Leitung einer Apotheke. Zudem stelle sie einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit dar. Hänel fordert daher ebenso wie die ABDA und viele andere Verbände: „Die Apotheke ‚light‘ muss in dieser Form aus dem Referentenentwurf gestrichen werden“. Und sie kündigt an: „Sollte es nötig sein, werden wir mit unserer Kanzlei das weitere Vorgehen besprechen und gegebenenfalls Klage einreichen“.

Sofortige Honoraranpassung

Was der FA ebenfalls klar widerstrebt, sind Honorarpläne des BMG: Die sofortige Anpassung des Apothekenhonorars sei „alternativlos“ schreibt sie. Das Fixum von aktuell 8,35 Euro müsse sofort auf 12 Euro angepasst werden. Eine andere Möglichkeit wäre, es auf 10 Euro festzusetzen und dafür den Kassenabschlag ersatzlos zu streichen. Letzteres hätte den Vorteil einer erheblichen Entbürokratisierung für Apotheken und Krankenkassen.

Was die geplante stufenweise Absenkung des prozentualen Vergütungsanteils von 3 auf 2 Prozent betrifft, verweist die FA auf die für Apotheken nicht mehr zu stemmende Vorfinanzierung höherpreisiger Arzneimittel: Die Mehrheit der Apothekeninhaber*innen werde in eine noch größere Schieflage geraten, da nur wenige finanzielle Reserven und Mittel hätten, um Waren im Wert von mehreren tausend Euro vorzufinanzieren – schon gar nicht ohne Skonti. Sollte es doch so kommen, müsse der Kontrahierungszwang aufgehoben werden, so der Verein.