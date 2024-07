Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) informiert in einer Pressemitteilung, dass Betäubungsmittel, die nach der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben wurden, in einer der Dauer der Reise angemessenen Menge als persönlicher Reisebedarf für 30 Tage mitgeführt werden können. Bei Reisen in Mitgliedstaaten des Schengener Abkommens ist dazu eine Bescheinigung des Arztes erforderlich. Diese Bescheinigung muss von der zuständigen Landesgesundheitsbehörde beglaubigt werden. Vorlagen der Formulare finden Sie hier.