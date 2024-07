Auch Professor Margret Morris, Professorin für Pharmakologie an der School of Biomedical Sciences, University of New South Wales, Sydney, Australien, kommt beim SMC zu Wort. [2] Sie betont ebenfalls die – auch von den Studienautoren beschriebenen – möglichen Verzerrungen: Die Gruppe, die Semaglutid erhalten habe, sei älter gewesen als die andere Gruppe, wobei die Studienautoren bei diesem Punkt vermuteten, dass dieser Altersunterschied das verschiedene NAION-Risiko nicht erkläre. Auch könnte Semaglutid mit größerer Wahrscheinlichkeit bei Personen mit schwereren Erkrankungen eingesetzt worden sein, überlegt Morris. Insgesamt stuft sie die Studie als „interessant“ ein.