Der Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Apothekenreform verfehlt sein Ziel und muss überarbeitet werden: So sehen das der Ausschuss Pharmakotherapie des Diabetes und die Kommission Apotheker in der Diabetologie der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), die in einer gemeinsamen Pressemitteilung ihre Positionen darlegten.

Zentraler Kritikpunkt ist auch hier der Plan Lauterbachs, Apotheken ohne Apotheker*innen zu betreiben: „In der aktuellen Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) des Typ-2-Diabetes sind explizit Apothekerinnen und Apotheker und keine PTA eingebunden, um die Arzneimitteltherapiesicherheit und damit die Patientensicherheit zu gewährleisten.“