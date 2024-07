Literatur

[1] Press Release: Dupixent approved in the EU as the first-ever targeted therapy for patients with COPD. Sanofi, 3. Juli 2024

[2] Nationale Versorgungsleitlinie COPD – Kurzfassung 2. Auflage, Version 1 AWMF-Register-Nr nvl-003

[3] Bhatt SP et al. Dupilumab for COPD with Type 2 Inflammation Indicated by Eosinophil Counts. N Engl J Med 2023;389(3):205-214, doi: 10.1056/NEJMoa2303951

[4] Bhatt SP et al. Dupilumab for COPD with Blood Eosinophil Evidence of Type 2 Inflammation. N Engl J Med 2024;390(24):2274-2283, doi: 10.1056/NEJMoa2401304