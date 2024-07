Alexander Zehnder, Vorstandvorsitzender von Curevac, kündigte laut Pressemitteilung am Mittwoch damit ein „neues Kapitel für Curevac“ an. „Die neue GSK-Vereinbarung bietet nicht nur eine umfangreiche Finanzierung, sondern ermöglicht es uns auch, unsere Geschäftstätigkeit zu optimieren und uns auf Technologie-Innovation, Forschung und Entwicklung zu konzentrieren.“ Curevac wolle seine Onkologie-Programme priori­sie­ren und seine Technologie in andere Bereiche ausweiten, in denen mRNA für die Entwicklung neuartiger Behandlungsansätze geeignet sei, so Zehnder weiter.

GSK erweitert sein Portfolio nach Einführung des RSV-Impfstoffs Arexvy

Curevac hatte zuletzt mit Problemen in klinischen Studien und mit Patentstreitigkeiten rund um seine mRNA-Technologie zu kämpfen. Mit der Umstrukturierung kündigte das Tübinger Biotech-Unternehmen auch an, 30 Prozent der Stellen abbauen zu wollen. Damit solle die Organisation schlanker und agiler werden, hieß es weiter. Ab 2025 sollen die Betriebskosten um mehr als 30 Prozent reduziert werden. Dies beinhalte auch geringere Personalkosten um etwa 25 Millionen Euro. Im Gegenzug fielen einmalige Restrukturierungskosten von etwa 15 Millionen Euro an, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 verbucht werden. Darin sind unter anderem eingeplante Abfindungen enthalten.