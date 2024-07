Für die Strategie zu einer erfolgreichen Kurskorrektur sei der Zeitplan des Gesetzesvorhabens von zentraler Bedeutung: Für den 17. Juli ist die Kabinettsabstimmung geplant, in den Bundestag könnte der Entwurf theoretisch in der zweiten Septemberwoche kommen, was aber unwahrscheinlich sei. Denn erst steht noch ein erster Durchgang im Bundesrat an. Dessen erste Plenumssitzung nach der Sommerpause wird am 27. September stattfinden. Damit sei die erste Lesung im Bundestag frühestens Anfang Oktober zu erwarten.

Dass der Bundesrat sich auf der Seite der Apothekerschaft positionieren wird, gilt als sicher. Doch da das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig ist, setzt die ABDA in erster Linie darauf, Bundestagsabgeordnete für ihre Argumente zu gewinnen. In der parlamentarischen Debatte sollen die Forderungen der Apothekerschaft Einzug in das Gesetz finden. Schließlich seien auch einige Abgeordnete der Ampel unzufrieden.

Sofern das funktioniere, seien Widerstand in Form von Protesten und Schließungen sowie Beschimpfungen auf den Bundestag kontraproduktiv. Wenn sich im parlamentarischen Verfahren aber nichts tun sollte, werde die ABDA „alles eskalieren, was zu eskalieren ist“. Denn: „Es ist unsere Existenz, die hier auf dem Spiel steht“, so Overwiening.

Mehr denn je müsse jetzt Geschlossenheit beherzigt werden, betonte die ABDA-Präsidentin. Es habe überhaupt keinen Sinn, gegeneinander zu agieren und sich gegenseitig zu beschimpfen.