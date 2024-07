In drei Landkreisen in Nordhessen hat ein Bündnis aus 62 Apotheken am vergangenen Samstag eine gemeinsame Anzeige in regionalen Zeitungen veröffentlicht – außerdem wurde sie über die sozialen Medien und Flugblätter in Apotheken verbreitet. Darin informieren die Unterzeichner*innen über die aktuellen Pläne zur Apothekenreform und darüber, wie diese die Gesundheitsversorgung insbesondere im ländlichen Raum gefährdet. Sie warnen vor der „Etablierung einer zweitklassigen Arzneimittelversorgung für einen Großteil der Bevölkerung“.