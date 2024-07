Der Verband begrüßt weiterhin die Pläne zur Ausweitung der Impfungen in Apotheken auf weitere Totimpfstoffe. Dies sei ein „guter Schritt“, um die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Allerdings kritisiert er, dass das Impfangebot an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) für Standardimpfungen ausgerichtet werden soll (beispielsweise Influenza-Impfungen für Menschen über 60). Tatsächlich haben Apotheken bislang auch viel weitgehender gegen Influenza geimpft. „Damit würde ein mittlerweile etabliertes, niederschwelliges Angebot für Patienten abgeschafft und das Ziel eines breiten Impfschutzes in der Bevölkerung konterkariert“, schreibt Pharma Deutschland. Der Verband fordert daher, dass Apotheken auch weiterhin Indikationsimpfungen anbieten können. Gerade mit Blick auf vulnerable Gruppen sei eine entsprechende Anpassung des Referentenentwurfs dringend nötig.

Konkret empfiehlt der Verband, dass folgende Impfungen in Apotheken durchgeführt werden dürfen: