Wo auf der Welt gibt es Apotheken ohne Apotheker?

Doch welche Länder sind das? Laut „FIP Global Community Pharmacy Report (2021)“ ist es in 84 Prozent der Länder vorgeschrieben, dass eine öffentliche Apotheke von einem Apotheker geleitet werden muss. Wenn Apotheken ohne Approbierte betrieben werden dürfen, sei das in der Regel darauf zurückzuführen, dass es nicht genügend Apotheker gibt und trotzdem irgendwie der Zugang zu Arzneimitteln ermöglicht werden soll, oder auf eine Politik, die Apotheken nicht als Gesundheitseinrichtungen definiert. Beides sei aber in der Regel nur in Ländern außerhalb Europas der Fall, so eine FIP-Sprecherin.

Apotheker-zu-Apotheken-Verhältnis < 1 in Afrika und Südostasien

Der FIP Global Community Pharmacy Report liefert dazu weitere Zahlen. Denn neben vielen anderen Dingen erhebt die FIP auch das Verhältnis von öffentlichen Apotheken zu Apothekern. Dieses biete die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit, in Betracht auf Patientenversorgung und pharmazeutische Dienstleistungen zu quantifizieren, heißt es. Demnach liegt der Durchschnitt über alle erfassten Länder bei 1,88 Apotheker*innen pro Apotheke. Ein Apotheker-zu-Apotheken-Verhältnis unter eins und damit das schlechteste weltweit gibt es in den Regionen Afrika (0,86) und Südostasien. Dies deute darauf hin, dass es in einzelnen Apotheken keine Apotheker*innen gebe oder ein*Apotheker*in mehreren Apotheken tätig sei. In den Augen der FIP könnte dies den Zugang zu pharmazeutischer Versorgung gefährden. Auch für die Arzneimittelabgabe unter Aufsicht von Apotheker*innen sei das keine gute Voraussetzung.

Insgesamt sei den Jahren 2016 bis 2020 die Zahl der Apotheker*innen pro Apotheke um 8,67 Prozent gestiegen. Allerding sei dies allein auf Zuwächse in Europa und in Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen zurückzuführen. Es sei besorgniserregend, dass in allen anderen Regionen der Welt der Index sinke.

Die FIP befasst sich also nicht erst seit Karl Lauterbachs Reformplänen damit, dass Apotheken ohne Apotheker*innen betrieben werden – bislang allerdings in ganz anderen Teilen der Welt. Sie hat eine Reihe von Grundsatzerklärungen abgegeben, die die Notwendigkeit der Anwesenheit eines Apothekers in den Apotheken unterstützen, darunter "The role of pharmacists in promoting patient safety" (2020). Somit ist es nur folgerichtig, dass die FIP die ABDA unterstützt und darauf hinweist, dass jeder Schritt in Richtung Arzneimitteltherapie ohne Apotheker falsch und unsicher ist und unvorhersehbare Folgen haben wird.