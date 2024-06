Wie gesund und sicher sind Pflanzendrinks?

Das MRI hat 18 im Einzelhandel erhältliche Pflanzendrinks auf der Grundlage von Marktdaten für die Untersuchung ausgewählt. Jeweils sechs Hafer-, Mandel- und Sojadrinks unterschiedlicher Hersteller wurden im Labor auf ihre Inhaltsstoffe analysiert. Alle Produkte stammten aus dem Bio-Segment, waren ungesüßt und nicht mit Vitaminen oder Mineralstoffen angereichert.

Zucker-, Fett- und Proteingehalte von Pflanzendrinks

Im Vergleich wiesen Haferdrinks den höchsten Zuckergehalt auf, Mandeldrinks waren am fettreichsten und in Sojadrinks steckten am meisten Proteine und Ballaststoffe, so das MRI. Weitere Untersuchungen wiesen darauf hin, dass in Sojadrinks nicht nur die meisten Proteine steckten, sondern diese auch am besten bioverfügbar sind. In den Pflanzendrinks waren mehr ungesättigte Fettsäuren als in Kuhmilch, was laut MRI ernährungsphysiologisch günstig ist.

Schwankungen gab es vor allem beim Fettgehalt von Mandeldrinks und beim Anteil an löslichen Zuckern in Haferdrinks. „Die unterschiedlichen Nährstoffgehalte sind vor allem auf die Rohstoffe und die Rezepturen der einzelnen Drinks zurückzuführen“, erklärt Dr. Lara Frommherz, Lebensmittelchemikerin am MRI in einer Pressemitteilung. „Bei Haferdrinks ist etwa zu beachten, dass durch den Stärkeabbau während des Herstellungsprozesses auch Produkte ohne Zusätze relativ viel Zucker enthalten können.“

Wer die Gehalte genau wissen will: Der Gesamtfettgehalt lag bei 0,43 bis 1,44 g pro 100 g für die Haferdrinks, bei 1,32 bis 2,94 g pro 100 g für die Mandeldrinks und bei 1,30 bis 1,47 g pro 100 g für die Sojadrinks. Die Rohproteingehalte lagen bei 0,20 bis 1,44 g pro100 g für die Haferdrinks, bei 0,42 bis 1,25 g pro 100 g für die Mandeldrinks und bei 2,92 bis 3,58 g pro 100 g für Sojadrinks. Als lösliche Zucker wurden Glucose, Fruktose, Maltose und Saccharose bestimmt. Die Fruktosegehalte lagen bei durchschnittlich 0,113 g pro 100 g in den Haferdrinks, 0,002 g pro 100 g in den Mandeldrinks und 0,008 g pro 100 g in den Sojadrinks. Im Fall der Saccharose wurden durchschnittlich 0,087 g pro 100 g in den Haferdrinks, 0,168 g pro 100 g in den Mandeldrinks und 0,366 g pro 100 g in den Sojadrinks bestimmt. Der durchschnittliche Maltosegehalt der Haferdrinks lag bei 1,07 g pro 100 g, die durchschnittlichen Glukosegehalte lagen bei 2,55 g pro 100 g in Hafer-, 0,003 g pro 100 g in Mandel- und 0,015 g pro 100 g in Sojadrinks.

Vitamine und Mineralstoffe in Mandel-, Soja- und Haferdrinks

Vitamin-E-Äquivalente waren in den untersuchten Mandel-, Soja- und Haferdrinks ungefähr in ähnlicher Menge (mehr als 0,35 mg pro 100 g) und mehr als in Kuhmilch vorhanden. Die Vitamine der B-Gruppe und die Vitamine A, C und K wiesen sehr niedrige Gehalte, teilweise unterhalb der Nachweisgrenze, auf. „Das liegt einerseits am hohen Wassergehalt der Produkte und der im Vergleich dazu geringen Menge an verwendeten Rohstoffen“, sagt Frommherz. „Andererseits können hitze- oder lichtempfindliche Vitamine bei der Herstellung und Haltbarmachung von Pflanzendrinks zerstört werden.“

Verglichen mit Kuhmilch war in den Pflanzendrinks 8- bis 25-mal weniger Calcium. Eisen enthielten alle drei Pflanzendrinksorten mehr als Kuhmilch. Vor allem die Sojamilchprodukte waren relativ reich an Eisen.

Unter den drei untersuchten Produktkategorien wiesen Sojadrinks größtenteils die höchsten Gehalte an Vitaminen, Mengen- und Spurenelementen sowie die höchsten Proteingehalte und die günstigste ernährungsphysiologische Proteinqualität auf, konkludiert das MRI im Abschlussbericht.