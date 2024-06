Passive RSV-Immunisierung für alle Säuglinge im Herbst

Infektionen mit RS-Viren (Respiratorische Synzytial-Viren) sind die häufigsten Ursachen für schwerwiegende Atemwegsinfektionen in den ersten zwei Lebensjahren. Wie Professor Dr. Johannes Liese, Leiter der pädiatrischen Infektiologie und Immunologie an der Kinderklinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Würzburg, in einem Pressegespräch des Science Media Centers erläuterte, erkranken nahezu alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren an einer Infektion der oberen Atemwege mit RS-Viren, bei rund 10 % entsteht infolge eine Infektion der tiefen Atemwege mit einer Bronchitis oder Pneumonie, rund 2 % von ihnen werden hospitalisiert. In Deutschland lagen nach Angaben der STIKO die jährlichen Inzidenzen 2020 bei 14,9 von 1000 Säuglingen, 2021 bei 28,6 von 1000 Säuglingen, die wegen einer RSV-Infektion stationär behandelt wurden. Zwischen 2019 und 2022 sind 13 Säuglinge an den Folgen einer RSV-Infektion verstorben.