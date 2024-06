Worauf bei der Kapselherstellung für Kinder zu achten ist

Beim Einwiegen geringer Wirkstoffmengen, wie sie für Kinder in der Regel benötigt werden, muss der Verlust auf dem Weg von der Waage in die Kapsel möglichst geringgehalten werden. Für die Einwaage empfiehlt das NRF daher antistatische Wägeschälchen aus Polystyrol [3], da sich von ihnen, im Gegensatz zu Uhrgläsern, der Wirkstoff nahezu vollständig wieder abkratzen lässt. Optimal sind dunkel gefärbte Schälchen, auf denen Wirkstoffreste gut zu sehen sind. Erhältlich sind sie z. B.in Schwarz von WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG, sowie in Blau von Carl Roth GmbH + Co KG oder neoLab Migge GmbH. Bei Wirkstoffeinwaagen unter 0,1 g soll nach der Überführung des Wirkstoffs in die Schale als Inprozesskontrolle eine Rückwägung des Wägeschälchens erfolgen [11]. Einen konkreten Grenzwert schreibt das NRF nicht vor, 1% der Wirkstoffeinwaage erscheint sinnvoll. Ist die einzuwiegende Wirkstoffmenge sehr gering, sollte eine Stammverreibung hergestellt werden, im Optimalfall gleich im später zu verwendenden Kapselfüllstoff.

Die Wirkstoffeinwaage sollte stets um einen Produktionszuschlag erhöht werden, um Verluste bei der Herstellung auszugleichen. Während das NRF allgemein 5% Produktionszuschlag (f = 1,05), für niedrig dosierte Kapseln mit Wirkstoffgehältern unter 20 mg beziehungsweise unter einem Anteil von 10% der Pulvermischung sogar einen Aufschlag von 10% (f = 1,1) empfiehlt, hat das ZL für mehrere konkrete Wirkstoffe den optimalen Zuschlag praktisch ermittelt. Eine Liste, die regelmäßig erweitert werden soll, ist auf der Homepage des ZL zu finden [10]. Geben Sie den Webcode Y4TP9 direkt in die Suchfunktion auf DAZ.online unter www.deutsche-apotheker-zeitung.de ein und Sie gelangen zu den Informationen des ZL zum Wirkstoffzuschlag.

Wie im Rechenbeispiel (s. Kasten „Beispiel: Berechnung der Wirkstoff-Einwaage bei der Kapselherstellung aus Tabletten“) beschrieben, wird bei Herstellung aus Tabletten das einzuwiegende Aliquot Tablettenverreibung ebenfalls um den empfohlenen Produktionszuschlag erhöht. Davon ausgehend, dass Wirkstoff und Füllmittel bereits fein verrieben oder mikronisiert vorliegen, erfolgt das Herstellen der Pulvermischung in der Regel in einer glatten Schale, bevorzugt aus Edelstahl.

Die Dosiermethoden des NRF für Kapseln wurden in den letzten Jahren häufig aktualisiert – ein Blick auf den aktuellen Stand lohnt sich also bei jeder Ergänzungslieferung [3]. Die drei für kleine Wirkstoffmengen geeigneten Dosierverfahren sind in der Tabelle gegenübergestellt. Für die Durchführung von Inprozess- und Endkontrollen sei auf das NRF und die entsprechenden Arzneibuchvorschriften verwiesen. Soweit möglich, sollte die gravimetrische Dosiermethode durchgeführt werden.

Bei Verwendung von alternativen Füllmitteln oder Herstellung der Kapseln aus Tabletten muss auf die Volumenergänzungs-Methode oder die Messzylindermethode ausgewichen werden (s. Tab. 1). Beim Befüllen der Kapseln mit der fertigen Pulvermischung gibt es keine Besonderheiten, die hinsichtlich der pädiatrischen Patienten zu beachten sind, hygienisch einwandfreies Arbeiten und die quantitative Überführung sowie gleichmäßige Verteilung der Pulvermischung auf die Kapseln sollten auch bei Rezepturen für Erwachsene selbstverständlich sein.