BPhD: „Viele Lichtblicke zur Verbesserung des Apothekensystems“

Der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) sieht „einige kritische Punkte“, aber auch „viele Lichtblicke zur Verbesserung des Apothekensystems“ im Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zur Apothekenreform. Wie der Verband in einer Pressemitteilung von diesem Montag schreibt, will er sich „betont konstruktiv mit dem Gesetz befassen und die Perspektive der Pharmaziestudierenden anbringen“.

Der Verband stellt fest, dass die „Einsparungen an pharmazeutischem Fachpersonal sowie die durch den Referentenentwurf vorgesehene Reduktion von Öffnungszeiten“ auf Kosten der „flächendeckenden Verfügbarkeit pharmazeutischer Betreuung und Versorgung mit Arzneimitteln gehen“. Er fordert stattdessen, dass die Apotheke „in ihren Möglichkeiten der pharmazeutischen Versorgung gestärkt“ wird.

Apotheken ohne Approbierte – in den Stellungnahmen und Kommentaren zum Referentenentwurf wird von der Apothekerschaft an diesem Punkt eine rote Linie gezogen. Auch der BPhD sieht das „kritisch“, sieht aber „grundsätzlich“ auch die Möglichkeit, dass PTA mit mehreren Jahren Berufserfahrung in „Sonderfällen“ die Apothekenleitung übernehmen können.