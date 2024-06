ABDA gibt Argumentationshilfe heraus

ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer erklärte dazu auf Nachfrage der DAZ: „In den kommenden Wochen wird es unabdingbar wichtig sein, die Bundestagsabgeordneten über die wahren Hintergründe und Konsequenzen der geplanten Apothekenreform zu informieren. Die Reformpläne würden die Versorgung der Menschen nicht verbessern, sondern Leistungskürzungen und Qualitätseinbußen nach sich ziehen. Damit die Kammern und Verbände in ihren Gesprächen mit den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern ausreichend Argumente haben, haben wir ihnen heute eine erste Argumentationshilfe an die Hand gegeben. Das Papier beschreibt unter anderem, wie sich der Versorgungsalltag der Patientinnen und Patienten ändern würde, wenn es neben wenigen vollversorgenden Apotheken nur noch Abgabestellen und Scheinapotheken gibt, in denen keine approbierten pharmazeutischen Fachkräfte mehr arbeiten. Die ABDA und ihre Mitglieder haben es sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft und die Politik über diese Gefahren aufzuklären. Genau das gleiche Ziel verfolgt übrigens eine groß angelegte PR-Kampagne, die die ABDA bereits am heutigen Mittwoch in den Social-Media-Netzwerken startet.“

Es droht der Systemwechsel

Was steht aber denn nun genau drin? Die im Apothekenreformgesetz enthaltenen Maßnahmen bedrohten die Arzneimittelversorgung in Deutschland, weil sie für die Bevölkerung diverse Leistungskürzungen und Qualitätseinbußen nach sich ziehen, heißt es in der Einleitung. Es werde ein Systemwechsel in der Versorgung eingeleitet, der unter anderem die Qualität der Abgabe von Arzneimittel senke. Das bestehende System der Arzneimittelversorgung durch die heilberuflich geführten Apotheken sei bis heute ein Garant für patientennahe hohe Versorgungssicherheit. Mit diesem Gesetz werde eine Kommerzialisierung der Versorgung betrieben, die das Bundesgesundheitsministerium in anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung nach negativen Erfahrungen ausdrücklich bekämpfen wolle. Es bleibe festzustellen, dass durch das geplante Apothekenreformgesetz tatsächliche Gefahren für die Patientensicherheit entstehen, so die ABDA.

Dann werden Entwicklungen beschrieben, die in den Augen der ABDA unvermeidbare Konsequenzen aus dem Reformentwurf sind (siehe Kasten).

Das Fazit lautet dann: „Festzustellen bleibt, dass mit diesem Referentenentwurf ein grundlegender und radikaler Systemwechsel in der Arzneimittelversorgung verfolgt wird. Eine einmal zerstörte Struktur kann nicht wiederbelebt werden.“