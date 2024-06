Hamburgs CDU fordert Maßnahmen zur Apothekenrettung

Um dem Apothekensterben auch im städtischen Raum entgegenzuwirken, schlägt die CDU-Fraktion vor, die Apothekenhonorare insgesamt zu erhöhen und dynamisieren, statt einfach nur zulasten der Ballungszentren umzuverteilen. Die angestrebte Rettung der Apotheken in strukturschwachen Regionen dürfe nicht zulasten der Versorgung in den dicht besiedelten Regionen geschehen. Um eine wirklich angemessene Lösung für die Probleme zu finden, sollten die Betroffenen in einen intensiven Dialog mit den zuständigen Politiker*innen auf Landes- und Bundesebene gehen. In der Ausweitung des Angebots für pharmazeutischen Dienstleistungen sieht die Hamburgische CDU einen weiteren „wichtigen Baustein“ für die Rettung der Apotheken.