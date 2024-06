BPI stellt sich an Seite der Apotheken

Durch die Zweigapotheken sieht Joachimsen „die eigenverantwortliche Leitung einer Apotheke durch einen freien Heilberuf“ entwertet. Darüber hinaus befürchtet er eine „Fragmentierung des Versorgungsweges“ und eine „verminderte Kontrolle über die Arzneimittelsicherheit“.

„Telepharmazie“ kann negative Folgen nicht auffangen

Diese negativen Folgen könnten durch die „Telepharmazie“ nicht aufgefangen werden. „Ein Kernelement hochwertiger Versorgung, nämlich die individuelle Beratung durch den Apotheker, entfällt.“ Er sieht eine „Trivialisierung des Arzneimittels mit nachteiligen Folgen für den Gesundheitsschutz und die individuelle Sicherheit der Patienten“.

Auch mit Blick auf die Honorarpläne lässt der BPI kein gutes Haar am Referentenentwurf. Er gehe an der „Existenzsicherung der Apotheken“ vorbei, so Joachimsen. Umverteilung und Einsparungen durch abgesenkte Qualitätsanforderungen würden die Unterfinanzierung nicht beheben und Arzneimittel als „besondere Güter“ nicht würdigen.

Richtung fremdfinanzierte Apothekenketten

Begrüßt wird allerdings, dass die Impfquoten erhöht werden sollen. Allerdings bräuchte es auch dafür vollwertige Apotheken vor Ort. „Stattdessen soll es in Zukunft in Richtung fremdfinanzierte Apothekenketten mit einem großen Versandhandelsanteil gehen. Das lehnen wir entschieden ab“, so Joachimsen.