Apothekengewerkschaften liegen über Kreuz

Erst vor wenigen Tagen waren Frankreichs Pharmazeuten auf die Straße gegangen: Am 30. Mai blieben fast 90 Prozent der französischen Apotheken geschlossen. Stattdessen hatten sich Apothekeninhaber und -Angestellte mit Pharmaziestudenten zu Protestmärschen versammelt, höhere Honorare und Subventionen für Apotheken in Not gefordert. Inzwischen hat sich eine der beiden großen Apothekengewerkschaften, die Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), mit der Nationalen Krankenkasse in Frankreich geeinigt. Die zweite hingegen, die Union syndicale des pharmacies d'officine (USPO), weigert sich, einem Kompromiss zuzustimmen.

Die Proteste waren nur der Höhepunkt einer Auseinandersetzung mit der Nationalen Krankenkasse (CNAM) gewesen, mit der die Gewerkschaften bereits seit sechs Monaten verhandelt hatten. Eine Woche nach den Demonstrationen hatte die FSPF dann auf einer Generalversammlung über das aktuelle Angebot der CNAM abstimmen lassen – und 82 Prozent ihrer Stimmberechtigten hatten dafür gestimmt. Am 10. Juni unterzeichneten die Gewerkschaft und die CNAM daraufhin eine Einigung. Diese besagt, dass die Krankenkasse bis 2027 insgesamt mehr als eine Milliarde Euros (im Vergleich zu 2019) in die Apotheken investieren soll.

Eine Milliarde Euro zusätzlich

So will die Nationale Krankenkasse unter anderem 116 Millionen Euro für die Erhöhung des Apothekenzuschlags im Arzneimittelverkauf bereitstellen, 60 Millionen Euro mehr für die Vergütung von Impfungen, je zehn Millionen mehr für Bereitschaftsdienste und das Durchführen diagnostischer Schnelltests bei Mandel- und Blasenentzündungen, sowie vier Millionen Euro mehr für Beratungsgespräche. Apotheken in finanzieller Not sollen pro Jahr mit bis zu 20.0000 Euro subventioniert werden können und zwar bis zu drei Jahre lang, wie die Plattform Univadis berichtet. Vor allem auf dem Land hatten in den vergangenen Jahren in Frankreich viele Apotheken wegen wirtschaftlicher Probleme geschlossen, weitere Schließungen sollen so verhindert werden.