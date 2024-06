Apothekenreform könnte weniger Grippeimpfungen zur Folge haben (+ Umfrage)

Das bedeutet, dass Indikationsimpfungen zum Grippeschutz in Apotheken mit Inkrafttreten des Gesetzes wegfallen. Bestimmte Personen unter 60 Jahren dürften dann nicht mehr in Apotheken geimpft werden. Beispielsweise fallen darunter diejenigen, die sich aufgrund einer chronischen Erkrankung wie Diabetes oder zum Schutz einer gefährdeten Person im selben Haushalt in Apotheken gegen Grippe impfen lassen. Das Problem: Gerade für diese Personen könnte das niederschwellige Angebot sich in Apotheken impfen zu lassen, ausschlaggebend sein, damit sie sich überhaupt einer Grippeimpfung unterziehen.