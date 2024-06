Wie das Hautmikrobiom die Wundheilung beeinflusst

Probiotika in der Wundheilung: Studienlage

Mehrere In-vitro-Studien und einige In-vivo-Studien haben gezeigt, dass topische, aber auch orale Probiotika verschiedene positive Wirkungen auf Wunden haben können: Sie hemmen Pathogene und die Bildung von Biofilmen, verringern das Infektionsrisiko und beschleunigen die Wundheilung. Beobachtet wurde vor allem eine verbesserte Heilung diabetischer Fußgeschwüre, eine verringerte bakterielle Belastung bei Verbrennungswunden sowie eine günstigere Entzündungsreaktion bei Patienten mit chronischen venösen Ulzera.

Eine vielversprechende Option für eine nicht-antibiotische Mikrobiombehandlung scheint auch die Verwendung von Bakteriophagen zu sein. Das sind Viren, die Bakterien infizieren und sich in ihnen, aber nicht in eukaryotischen Zellen vermehren und daher für den Menschen ungefährlich sind [2, 3]. Zudem laufen derzeit Forschungen zu einem Wundverband mit Laktobazillen. Erste Ergebnisse klingen vielversprechend [9].

Ausgewogenes Mikrobiom für die Wundheilung

Ein ausgewogenes Mikrobiom ist für eine optimale Wundheilung wichtig, da es die Vermehrung von Krankheitserregern einschränkt und das Risiko einer Infektion, einer anhaltenden Entzündung und einer Chronifizierung der Wunde senkt. Vielversprechende Ergebnisse aus In-vitro- und In-vivo-Studien sowie die wenigen klinischen Anwendungen weisen auf das große Potenzial des Hautmikrobioms für die Wundheilung hin und ebnen den Weg für neue therapeutische Strategien. Es sind jedoch weitere Forschungs­arbeiten erforderlich, um die Wechselwirkungen zwischen dem Hautmikrobiom und dem Wirt während der Wund­heilung besser zu verstehen. In Studien sollten ergänzende Ansätze, einschließlich metagenomischer Analysen, einbezogen werden, da sie zusätzlich nichtbakterielle Mikroorganismen (z. B. Pilze und Viren) identifizieren können, die ebenfalls Bestandteil des Hautmikrobioms sind und die Wund­heilungsergebnisse beeinflussen können.

