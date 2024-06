Im Vereinigten Königreich sehen Apotheken schwarz

Nicht nur in Deutschland kämpfen die Apotheken ums Überleben. Im Vereinigten Königreich haben die Apotheker*innen am vergangenen Donnerstag mit einem Aktionstag auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht. Viele Offizinen blieben verdunkelt, die Apothekenteams trugen schwarze Kleidung. Darüber berichtet das britische Online-Portal „Mirror“. Laut einer aktuellen Untersuchung der National Pharmacy Association (NPA) mussten allein in den letzten zehn Jahren 1.400 Apotheken geschlossen werden. Aktuell schließen durchschnittlich zehn pro Woche – und das allein in England. Auch in Wales, Nordirland und Schottland zeichne sich ein ähnliches Bild ab, so die NPA.