Weltapothekerverband warnt vor Apotheken ohne Approbierte

Apotheken ohne Approbierte: Die Apothekerschaft läuft derzeit Sturm gegen die im Referentenentwurf für die Apothekenreform geplante Einschränkung der Präsenzpflicht. Berufen kann sie sich dabei auch auf eine Studie des Verfassungsrechtlers Udo Di Fabio. Der sieht unter anderem die Gefahr, dass der Staat hier gegen seine Schutzpflicht verstoßen würde.

Nun hat sich auch der Weltapothekerverband (FIP) zu Wort gemeldet. In einem auf diesen Montag datierten Brief an ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, ABDA-Geschäftsführer Arzneimittel Martin Schulz und den ABDA-Europavertreter Jens Gobrecht, warnt der Verband mit Blick auf die geplante Änderung vor einer „erheblichen Verschlechterung der Qualität des Apothekenbetriebs und der Standards der Patientenversorgung“.