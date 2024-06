Hessische Apotheken bleiben zwei Tage geschlossen

Der Protest sei „einerseits ein Zeichen der Entschlossenheit, sich gegen diesen Todesstoß für einen ganzen Berufsstand entschieden zu wehren, und andererseits auch ein deutlicher Appell an die Regierungskoalition in Berlin, dieses Vorhaben des Gesundheitsministers umgehend zu stoppen“. Auch über den 28. Juni wappne man sich „für scharfe Protestmaßnahmen und weitere mehrtägige Schließungen“. „Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten im Sinne unserer Patientinnen und Patienten hartnäckig und gradlinig bleiben“, sagte der HAV-Vorsitzende.

Da sich laut Kabinettszeitplan das Bundeskabinett am 17. Juli mit dem Entwurf befassen will und dann auch möglicherweise einen Beschluss fällt, wolle man bis dahin die Zeit „nutzen, um der gesamten Bundesregierung und der Öffentlichkeit noch einmal klar und entschlossen zu verdeutlichen, welchen destruktiven Weg das BMG da gerade einschlägt“, kündigt Seyfarth an.

Wie der Verband informiert, bleibt die Arzneimittelversorgung an den beiden Tagen nur über die Notdienstapotheken aufrechterhalten. Patientinnen und Patienten werden gebeten, dringend benötigte Rezepte an den Tagen davor einzulösen.