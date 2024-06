Hessen: Apotheker als freier Beruf wird angegriffen

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening nannte Apotheken ohne Apothekerinnen oder Apotheker einen „Tabubruch“, der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, sagte, die Regierung überschreite hier eine „rote Linie“, Adexa-Bundesvorstand Andreas May fürchtet, dass PTA als „billige Ersatz-Filialapothekenleitungen“ verheizt werden: Die im Referentenentwurf für die Apothekenreform vorgesehene teilweise Einschränkung der Präsenzpflicht kommt bei den Vertreterinnen und Vertretern der Apothekerschaft nicht gut an.

Die Delegiertenversammlung der Landesapothekerkammer Hessen hat nun die Bundesregierung in der Resolution „Keine Apotheke ohne Apotheker“ aufgefordert, den Entwurf „in dieser Form sofort zu stoppen“. Sie geht davon aus, dass die Arzneimittelversorgung der Menschen in Deutschland sich massiv verschlechtern wird, auch gegenüber anderen Ländern in der EU, wenn das Vorhaben umgesetzt wird.

Zur Begründung heißt es, dass Arzneimittelberatung und Therapiebegleitung durch die geplanten „Pseudoapotheken“ minimiert und die zeitnahe Versorgung mit dringend benötigten hochwirksamen Medikamenten, wie beispielsweise opioid-haltigen Schmerzmitteln, unmöglich gemacht werden. Folgekosten und eine Verschlechterung der Situation der Patient*innen entstünden aufgrund der Abnahme der Compliance und Adhärenz für Arzneimitteltherapie.