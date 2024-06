Zu den Honorarplänen heißt es in der Pressemitteilung: „Die wirtschaftliche Basis der vollhaftenden Apothekeninhaber wird zerstört, die Versorgungsqualität mit Arzneimitteln wird leichtfertig, aber offenbar bewusst geopfert.“ Das BMG stelle bei der Umverteilung das Fixum in Höhe von neun Euro ab 2026 „groß heraus“, so Hartmann. Er fragt: „Wie viel Hundert Rezeptzeilen soll eine Apotheke beliefern, damit die ‚großzügigen‘ 65 Cent sich im Betriebsergebnis bemerkbar machen? Der im Gegenzug abgesenkte prozentuale Zuschlag wird bei vielen Apotheken größere Einbußen zeigen“.

GKV wird Verhandlungen „aussitzen oder blockieren“

Auch was die ab 2027 geplanten Honorarverhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen angeht, so ist sich der BVDAK-Vorsitzende sicher: Sie werden diese „einfach aussitzen oder blockieren“.

Es gelte nun, große Teile des Gesetzes „mit aller Macht“ zu verhindern. „Allen Landes- und Regionalpolitikern ist klarzumachen, wie die Versorgung in der Fläche in gar nicht allzu ferner Zeit aussehen wird.“ Dabei unterstützt der Verband auch mehrtägige Streiks.

Konkreter Sparvorschlag: Kassenzusammenlegung

Zu guter Letzt hat der BVDAK auch noch einen konkreten Sparvorschlag in Form einer Senkung der Anzahl der Krankenkassen: „Bei der Krankenhausreform werden Schwerpunktkliniken gebildet, wo entsprechendes Know-how und praktische Erfahrungen zusammentreffen. Dies als Blaupause auf die Kassen übertragen würde bedeuten: Diejenigen mit den höchsten Verwaltungskosten pro Versicherten werden denjenigen zugeschlagen, die ordentlicher mit dem Geld der Beitragszahler umgehen.“