Bundesrat will Verkauf von Lachgas einschränken

Lachgas wird in letzter Zeit verstärkt von jungen Menschen genutzt, um sich zu berauschen. Hersteller und Verkäufer haben auf diesen Trend reagiert und eigens designte Produkte für die junge Zielgruppe entwickelt. In bunter Aufmachung ist das Narkosemittel an Snack-Automaten erhältlich, ebenso wie in vielen Kiosken oder über Online-Versender. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen sah bereits im Oktober 2023 deutliche Hinweise für eine Verdreifachung des Konsums innerhalb von einem Jahr.

Derzeit ist Lachgas in Deutschland noch frei verkäuflich. In den Niederlanden sind sowohl der Besitz als auch der Verkauf von Lachgas seit Anfang 2023 verboten, in Großbritannien seit November 2023. In Frankreich wurde der Konsum im Mai 2023 eingeschränkt: In bestimmten Regionen ist seitdem das Inhalieren von Lachgas in der Öffentlichkeit verboten.