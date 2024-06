Apothekerberuf bleibt Engpassberuf

Die Zahl der Engpassberufe in der Bundesrepublik ist gesunken, liegt mit 183 aber immer noch auf einem hohen Niveau. Das ist das Ergebnis der jährlichen Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit.

Wie schon im vergangenen Jahr bestehen die Engpässe vor allem in Pflegeberufen, bei medizinischen Berufen, bei Bau- und Handwerksberufen, in IT-Berufen. Aber auch Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer sowie Erzieherinnen und Erzieher werden händeringend gesucht, heißt es in der Analyse.

Für Apotheker*innen/Pharmazeut*innen wurde dabei der Wert der Engpassindikatoren bei 2,5 festgestellt. Der Beruf gilt also erneut als Engpassberuf. Laut einer Mitteilung der ABDA weisen auch die Risikoindikatoren einen Durchschnittswert von 2,5 auf, weshalb auch zukünftig mit Besetzungsschwierigkeiten zu rechnen ist.