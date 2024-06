Die neuesten Daten des Apothekenpanels von Insight Health beschreiben die Marktentwicklung der Vor-Ort-Apotheken in der 19. bis 22. Kalenderwoche, also vom 6. Mai bis 2. Juni. Die vorige Betrachtung bezog sich auf die 14. bis 18. Woche (siehe DAZ.online vom 17. 5. 2024). Der Mai war sowohl in diesem Jahr als auch im Vorjahr, das als Vergleich dient, durch Feiertage verzerrt. Vermutlich prägt dieser Effekt die wochenweise erhobenen Mai-Daten wesentlich. Denn im Rx- und OTC-Bereich fällt eine Gemeinsamkeit auf. In der 19. und 22. Woche sind der Absatz und der Umsatz in beiden Bereichen gegenüber 2023 gesunken, in der 20. und 21. Woche hingegen im Vergleich zu 2023 gestiegen. Die prozentualen Veränderungen im Rx-Bereich sind dabei teilweise sogar zweistellig. Das stärkt den Verdacht, dass diese Schwankungen auf der Lage der Feiertage beruhen. Daher werden nachfolgend die wochenweisen Veränderungen im Mai nicht genauer hinterfragt. Stattdessen werden die kumulierten Daten des laufenden Jahres bis zum Ende der 22. Woche in den Mittelpunkt gerückt.