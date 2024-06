Fachgesellschaften reagieren

Auch wenn die Datenlage zu dem Phänomen derzeit immer noch eingeschränkt ist, hat die American Society of Anesthesiologists letztes Jahr Empfehlungen zum Pausieren der GLP-1-Agonisten vor operativen Eingriffen gegeben, die auch die Deutschen Fachgesellschaften jetzt übernommen haben [5]. Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin haben ihre Empfehlungen zur „präoperativen Evaluation erwachsener Patientinnen und Patienten vor elektiven, nicht herz-thorax-chirurgischen Eingriffen“ überarbeitet und raten jetzt zu folgender Medikamentenpause [6]:

Täglich eingenommene GLP-1-Agonisten (z. B. Semaglutid p. o., Rybelsus ® ) sollen am Tag der OP nicht angewendet werden.

) sollen am Tag der OP nicht angewendet werden. Einmal wöchentlich angewendete GLP-1-Agonisten (z. B. Semaglutid s. c., Ozempic®) sollen spätestens eine Woche vor der Operation das letzte Mal injiziert werden.

Nach dem Absetzen ist eine engmaschige Kontrolle des Blutzuckerspiegels erforderlich. Diese Empfehlungen gelten unabhängig davon, ob das Mittel aufgrund eines Typ-2-Diabetes eingesetzt wird oder zur Gewichtsreduktion. Wurde das Medikament nicht abgesetzt oder berichten die Patienten von gastrointestinalen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen oder abdominellen Schmerzen, seien sie den Empfehlungen zufolge als nicht nüchtern anzusehen. In diesem Fall müsse das Risiko individuell beurteilt und der elektive Eingriff gegebenenfalls verschoben werden.

Differenziertes Vorgehen

Prof. Dr. Christian Zöllner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und des Zentrums für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der federführend an den Empfehlungen mitgearbeitet hat, betont in einer Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin [7]: „Um die höchste Patientensicherheit zu gewährleisten, erfordert die zunehmende Verbreitung von GLP-1-Agonisten ein differenziertes Vorgehen bei der präoperativen Risikoevaluation und der Narkosedurchführung.“ Dabei stelle für GLP-1-Agonisten, die nur einmal pro Woche appliziert werden, die Absprache mit der Patientin oder dem Patienten sowie der betreuenden Hausärztin beziehungsweise dem Hausarzt in der praktischen Anwendung eine Herausforderung dar. „In der Vorbereitung einer Operation wird diese Abstimmung weiter an Bedeutung zunehmen“, erklärt Zöllner. |

Literatur

