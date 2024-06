Der Marketing Verein Deutscher Apotheker (MVDA) will eine Verfassungsklage gegen das Bundesgesundheitsministerium (BMG) prüfen und erarbeiten. Das geht aus einem Brief an ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening vom Freitag hervor, mit dem der Verein auf den Referentenentwurf zur Apothekenreform reagiert.

Man könne die „sozialistisch-kommunistische Agenda des Zerstörens und Neuerschaffens von Strukturen“ nicht weiter akzeptieren, heißt es in dem Brief. Die genannte Agenda orientiere sich nicht an den realen Bedürfnissen der Bevölkerung und beziehe die systemrelevanten, an der Versorgung der Patientinnen und Patienten Beteiligten nicht in den Dialog mit ein.