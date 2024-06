Der von den Kassen zu zahlende Zuschlag zur Förderung der Sicherstellung des Notdienstes soll von derzeit 21 Cent je Rx-Packung auf 28 Cent erhöht werden. Dies soll das jährliche Ausschüttungsvolumen für die Notdienstpauschale um rund 50 Millionen Euro erhöhen. Schon in den im vergangenen Dezember vorgelegten Eckpunkten für die Apothekenreform war dies vorgesehen – etwa 550 Euro können demnach künftig für einen Vollnotdienst gezahlt werden.

Der am Mittwoch bekannt gewordene Referentenentwurf für das Apotheken-Reformgesetz zeigt nun auf, wie das Bundesgesundheitsministerium (BMG) diesen Plan finanzieren will: durch eine Umwidmung eines Teils des Zuschlags, mit dem die pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL) finanziert werden. Dieser soll von jetzt 20 auf 13 Cent abgesenkt werden. Dazu stellt das Ministerium in der Begründung zutreffend fest, dass die Mittel für pDL nicht vollständig abgerufen werden. Und so sollen nun jährlich rund 50 Millionen in die Notdienst-Finanzierung fließen. „Es wird unterstellt, dass die weiterhin zur Verfügung stehenden Mittel zur Finanzierung zusätzlicher Dienstleistungen ausreichend sind, um das bereits bestehende zusätzliche Angebot der Apotheken aufrechtzuerhalten und auch zukünftig fortzuentwickeln“, heißt es im Referentenentwurf.