Die Apotheker*innen in Bayern haben traditionell einen guten Draht zur Landespolitik. Auf die Gesundheitsminister*innen im Freistaat ist im Normalfall Verlass. Regelmäßig streicheln sie die von der Bundespolitik oft geschundene Apothekerseele. So auch Judith Gerlach (CSU) beim Festakt zum 100. Geburtstag der Sanacorp, der an diesem Dienstag in der Hauptverwaltung in Planegg bei München stattfand. In ihrem Grußwort stellte sie sich hinter die Forderung nach einer Erhöhung des Fixums und attestierte den Lauterbachschen Reformplänen Untauglichkeit, das System zu stabilisieren.