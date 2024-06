Die geplante Reform zur Notfallversorgung vom Bundesgesundheitsministerium stößt auch bei der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg auf Kritik. So sagte Präsident Martin Braun auf der Vertreterversammlung am heutigen Mittwoch in Stuttgart: „Was soll damit erreicht werden? Hat das Gesundheitsministerium schon etwas davon gehört, dass Apotheken 365 Tage im Jahr Notdienste machen? Dieses Modell gibt es schon.“ Auch die ABDA hatte am Vormittag die Pläne abgelehnt und Bedenken hinsichtlich der Reform geäußert. Ähnlich wie ABDA-Präsidentin Gabriele Overwiening bemängelt Braun die „Schaffung von Doppelstrukturen“.

Der Referentenentwurf, den das Bundesgesundheitsministerium (BMG) am vergangenen Donnerstag präsentierte, sieht vor, dass der vertragsärztliche Notdienst, die Notaufnahmen der Krankenhäuser und die Rettungsdienste besser miteinander vernetzt werden. Unter anderem ist auch geplant, integrierte Notfallzentren als sektorenübergreifende Notfallversorgungsstrukturen flächendeckend zu etablieren. Dabei sollen Apotheken eine neue Rolle zugeteilt bekommen.