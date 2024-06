Die Apotheken in Deutschland seien Garant für die sichere und wohnortnahe Versorgung mit Arzneimitteln, so Lütke weiter. Aber anstatt die Freien Berufe zu stärken, würde die vorgelegte Reform diese schwächen. Sie mahnt zudem erneut an: „Bei der Vergütung darf es nicht nur zu einer reinen Umverteilung kommen. Dafür ist zu lange nichts in diesem Bereich passiert.“

Auch die „Apotheke light“ werde die Versorgung nicht stärken. Lütke: „Sie stellt keinen Beitrag zur Sicherung der pharmazeutischen Versorgung dar – auch nicht im ländlichen Raum.“

Wenn es den Liberalen ernst ist, liegt im parlamentarischen Verfahren nun einige Arbeit vor ihnen. Zuvor muss allerdings ohnehin noch das Kabinett den Entwurf beschließen. Auch auf diesem Wege können bereits entscheidende Wandlungen geschehen, wie das Beispiel des Regierungsentwurfs für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz zeigt: Unter anderem die Gesundheitskioske waren darin nicht mehr enthalten.