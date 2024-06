Studie kürzlich gestartet

Eine Studie zur Untersuchung der Befindlichkeitsverbesserung unter Cannabinoid-Extrakten bei onkologischen Patienten (BELCANTO) baut auf diesen positiven Erfahrungen auf. Diese randomisierte kontrollierte klinische Studie soll Evidenz bezüglich der Wirksamkeit und Sicherheit von Cannabinoiden in der Palliativversorgung generieren. Sie wird in Deutschland an vier onkologischen Zentren durchgeführt: an der Klinik für Radioonkologie und der Klinik für Onkologie und Hämatoonkologie in Kiel, an der Klinik für Hämatoonkologie und Onkologie in Lübeck sowie der Klinik für Onkologie am UKE Hamburg.