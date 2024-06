Ob er bei der Kommunalwahl am 9. Juni dieses Jahres nochmals antreten möchte, ließ er allerdings lange offen. Erst Anfang Januar erklärte er, dass er gerne eine weitere Amtszeit dranhängen möchte. „Gerade in solchen Zeiten wird eine breite politische Basis gebraucht“, findet der Apotheker. Da wolle er mit gutem Beispiel vorangehen und sich (kommunal-)politisch engagieren. Auch wenn das in Zeiten knapper Kassen kein Spaziergang sei.

Eines seiner Ziele seiner ersten Amtszeit hat er auf jeden Fall erreicht: den Glasfaserausbau voranzutreiben. Hier ist man in „Kerchem“ oder „Kibo“, wie die Einheimischen sagen, weiter als anderswo – die Stadt ist bald annähernd flächendeckend versorgt.

Auch für eine mögliche zweite Amtszeit hat er sich einiges vorgenommen. So will Marc Muchow, der selbst Vater einer kleinen Tochter ist, beispielsweise zusätzliche Angebote für Kinder schaffen. Auch ist ihm die Schaffung weiterer Gewerbeflächen wichtig – bieten sich doch mit der Großansiedlung von Eli Lilly in Alzey in unmittelbarer Nähe viele Chancen.

Rückendeckung vom Team

Klar sei allerdings auch, erklärt er gegenüber der DAZ, dass sein Engagement nur möglich ist, weil sein Team ihm uneingeschränkt Rückendeckung gibt. „Das haben sie mir auch weiterhin zugesagt. Die brauchen mich eigentlich nicht immer“, sagt er, „die würden auch mal ohne mich laufen.“