26 Minuten waren vorgesehen, etwas länger als eine halbe Stunde dauerte letztlich die Aussprache zu den Anträgen der Gruppen von der Partei Die Linke und des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). Nachdem der Bundestag am Donnerstag bereits über das Medizinforschungsgesetz beraten hatte, wurde mit den beiden Anträgen gegen halb zehn Uhr abends ein weiteres Mal über gesundheitspolitische Themen diskutiert.

Um Apotheken ging es allerdings nicht. Dabei spielten diese in dem Antrag der Linken eine wichtige Rolle, um die problematische Situation des deutschen Gesundheitssystems zu erläutern. So heißt es in dem Antrag beispielsweise: „Notwendige und alltägliche Arzneimittel sind immer häufiger nicht verfügbar und die Zahl der Apotheken ist auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren.“

Insgesamt geht die Gruppe davon aus, dass Gesundheitsversorgung als Menschenrecht in Deutschland gefährdet sei. Reformen reichten nicht mehr, das System müsste „modern, gemeinwohlorientiert und solidarisch“ neu gedacht werden. Hierzu gehört für sie unter anderem, dass die Versorgung nicht Markt und Profit unterworfen werden dürfe und eine „solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung“ eingeführt werden müsse, in die alle einzahlen.