Die mediterrane Ernährung ist eine pflanzenbasierte Ernährungsweise, bei der hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel gegessen werden. Die Basis bilden Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse, Obst, Hülsenfrüchte und Pilze. Als Hauptlieferant für Fett wird Olivenöl verwendet.

Wer der Mittelmeerküche folgt, isst drei- bis fünfmal am Tag. Vollkornprodukte und Gemüse sollten in jeder Hauptmahlzeit vertreten sein. Olivenöl als Salatdressing, zu Gemüse oder bereits gekochten Vollkornnudeln führt zu einer täglichen Aufnahme des Pflanzenöls von ungefähr vier Esslöffeln. Geflügel und vor allem Omega-3-Fettsäuren-reicher Fisch wie Hering oder Makrele stehen mehrmals pro Woche auf dem Speiseplan. Obst sollte an den meisten Wochentagen bis täglich als Snack oder Nachtisch dienen. Milchprodukte wie Joghurt oder Käse können täglich, aber in moderaten Mengen verzehrt werden. In einer Woche sollten nicht mehr als vier Eier konsumiert werden, dazu zählen sowohl als Eierspeise verzehrte Eier als auch in Kuchen und anderen Backwaren enthaltene.

Rotes Fleisch und stark verarbeitete Lebensmittel wie Süßigkeiten oder Tiefkühlkost werden nur sehr selten in geringen Mengen verzehrt. Alkohol kann in Form von Wein zum Essen getrunken werden, jedoch maximal zwei Gläser Wein à 125 ml für Männer und ein Glas für Frauen. Als Flüssigkeitsquelle dienen Wasser und ungesüßter Tee oder auch Kaffee. Beim Zubereiten von Speisen wird Salz sparsam eingesetzt und stattdessen Gewürze nach individuellem Belieben verwendet.