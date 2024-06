An diesem Mittwoch soll im Bundestag in erster Lesung das Medizinforschungsgesetz (MFG) beraten werden. Es ist Teil der Pharmastrategie und soll laut Bundesgesundheitsministerium (BMG) „die Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in Deutschland“ verbessern.

Während dafür verschiedene Maßnahmen vorgesehen sind, wird am heftigsten über die Möglichkeit vertraulicher Erstattungspreise bei neuen Arzneimitteln diskutiert. Bereits bevor das Kabinett das Gesetz beschlossen hatte, machten die Kassen Stimmung.

Auch im Anschluss machten sowohl gesetzliche als auch private Krankenversicherung, aber selbst Abgeordnete der Koalition auf ihre Bedenken aufmerksam. Die Pharmaindustrie betonte, dass die Geheimpreise nur in Einzelfällen relevant wären und andere Baustellen angegangen werden müssten. Der pharmazeutische Großhandel forderte hingegen einen Ausgleich der mit den vertraulichen Erstattungsbeträgen zusammenhängenden Mehrbelastungen. Mitte Mai dann machte sich auch der Bundesrat für die Streichung der Regelung aus dem Entwurf stark.

Vdek: „Drastische“ Arzneimittelausgabensteigerung

Kurz vor der Lesung im Bundestag geht der Streit nun weiter. Der Verband der Ersatzkassen (Vdek) wies an diesem Dienstag in einer Pressemitteilung darauf hin, dass in den ersten vier Monaten die Ausgaben für Arzneimittel „drastisch“ gestiegen sind. Verantwortlich dafür ist unter anderem, dass der gesetzliche Herstellerrabatt nach der Sparrunde 2023 wieder von zwölf auf sieben Prozent gesunken ist.