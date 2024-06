Fuhrmann bringt umfangreiche Erfahrungen im digitalen Gesundheitswesen mit, unter anderem als Geschäftsführer der kv.digital und Mitgründer der Lilian Care GmbH. Im April 2024 übernahm er zudem die Geschäftsführung der Kosyma GmbH, die auf Praxisausstattung in den Bereichen Psychotherapie, Psychiatrie und Neurologie spezialisiert ist.

Ein Trio als neue Geschäftsführung

Die neue Geschäftsführung der Gematik soll offenbar in einem Trio geführt werden: So werden die Digitalexpertin Brenja Adjei und der bisherige kommissarische Geschäftsführer der Gematik, Florian Hartge, in der neuen Konstellation mit an Bord bleiben. Hauptgesellschafter der Gematik mit 51-prozentigem Stimmrecht ist das Bundesgesundheits­ministerium. Außerdem gehören die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der GKV-Spitzenverband, der Verband der Privaten Krankenversicherung sowie der Deutsche Apothekerverband zum Kreis der Stimmberechtigten.